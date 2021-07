Flutkatastrophe Bad Münstereifel: Es mangelt noch an Vielem

Menschen räumen in Bad Münstereifel Schutt beiseite.

Oliver Berg

Bad Münstereifel. Bad Münstereifel ist eigentlich ein beschaulicher Kurort. Seit die Flutmassen sich durch die historische Altstadt geschoben haben, ist davon nicht mehr viel über. Doch die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange.

Stephanie Kaczmarek ist froh, dass sie diesen Tag erleben kann. Nicht nur, weil am Dienstag ihr 33. Geburtstag ist, sondern auch weil sie am Tag der Überflutung kurz vorher mit ihrer Hündin spazieren war. Sie unterschätzt den Regen, der am