Corona-Regeln: Boris Johnson bittet zum Tanz auf dem Vulkan

Er steuert in der Corona-Kris einen riskanten Kurs: Premierminister Boris Johnson.

JUSTIN TALLIS/AFP

Osnabrück. In den Clubs und Pubs wird wieder gefeiert, in Büros darf wieder ohne Abstand gearbeitet werden und viele lassen die Masken fallen: In England gelten kaum noch Corona-Maßnahmen. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan.

Es ist ein gigantisches Experiment mit ungewissem Ausgang: Premierminister Boris Johnson hat die Corona-Schutzmaßnahmen in England beinahe vollständig aufheben lassen und macht damit Millionen von Menschen zu Testpersonen. Denn die Infektio