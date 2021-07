Mitglieder afghanischer Sicherheitskräfte während einer Militäroperation gegen Taliban-Kämpfer in Kundus.

Ajmal Kakar/XinHua/dpa/Archiv

Kabul. Seit dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan sind die radikal-islamistischen Taliban auf dem Vormarsch. Unter anderem Deutschland und die USA fordern nun ein Ende der Militäroffensive.

Die USA, Deutschland und weitere Länder haben die militant-islamistischen Taliban dazu aufgerufen, ihre Militäroffensive in Afghanistan einzustellen. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung der diplomatischen Vertretungen forderten di