Ein Partygänger springt in einem Londoner Nachtclub kurz nach dessen Wiedereröffnung auf die Tanzfläche.

Alberto Pezzali/AP/dpa

London. In den Clubs wird wieder getanzt, in Büros darf wieder ohne Abstand gearbeitet werden und viele lassen die Masken fallen: In England gelten kaum noch Corona-Maßnahmen.

Trotz drastisch steigender Corona-Fallzahlen haben die Menschen in England seit wieder deutlich mehr Freiheiten. Tausende Feierwütige begrüßten den sogenannten „Freedom Day“ laut Berichten britischer Medien bereits in der Nacht in den Clubs