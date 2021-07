Flutkatastrophe: Osnabrücker Helfer im Einsatz in Düsseldorf

Ein Fahrradfahrer fährt am vergangenen Mittwoch durch die überflutete Ostparksiedlung in Düsseldorf.

Henning Schoon

Düsseldorf. Erftstadt, Schuld, Ahrweiler: Diese Regionen sind am stärksten von der Flutkatastrophe getroffen. Doch auch in der Düsseldorfer Ostparksiedlung hat das Wasser Spuren hinterlassen. Osnabrücker Helfer sind vor Ort.

Als Daniel Schmock mit seinem Trupp vom Technischen Hilfswerk (THW) am Donnerstag in Düsseldorf eintrifft, sieht er nur das Wasser. Die Straßen in der sogenannten Ostparksiedlung, eine Wohngegend im Stadtteil Gerresheim, hätten bi