Kehrtwende: Boris Johnson will doch in Selbstisolation gehen

Premierminister Boris Johnson kommt nun doch um die Quarantäne nicht herum.

Tayfun Salci/ZUMA Wire/dpa

London. Zunächst hatte es geheißen, dass Boris Johnson, obwohl er Kontakt zu seinem an Covid-19 erkrankten Gesundheitsminister hatte, nicht in Selbstisolation gehen würde. Jetzt die Kehrtwende.

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Kontakt mit seinem an Covid-19 erkrankten Gesundheitsminister Sajid Javid doch in Selbstisolation gehen. Das teilte der Regierungssitz Downing Street mit - nur Stunden nachdem ein Sprech