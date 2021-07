Ein Coronatest wird durchgeführt.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland um 0,6 gestiegen und damit auf einen zweistelligen Wert gesprungen.

Das Robert Koch-Istitut (RKI) gab den Wert am Sonntagmorgen mit 10 an (Vortag: 9,4 vor einer Woche 6,2). Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI 1292 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom