Reinhard Kardinal Marx spricht mit Journalisten, bevor er zu einem Gottesdienst in das Ausbildungszentrum für Pastoralreferenten geht.

Lennart Preiss/dpa

Garching an der Alz. Kardinal Reinhard Marx hatte Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten, um Verantwortung für den Missbrauchsskandal zu übernehmen. Wie ernst es ihm damit, kann er in einem Dorf in Oberbayern zeigen.

Wenn Rosi Mittermeier an den ehemaligen Pfarrer ihrer Kirchengemeinde im oberbayerischen Garching an der Alz denkt, dann fallen ihr schöne Momente ein. „Er war ja ein gefeierter Star mit sehr viel Charme und einem großen Fankreis“, sagt sie