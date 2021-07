Die Regierungsdelegation wird vom Ratsvorsitzenden Abdullah Abdullah geleitet.

Mariam Zuhaib/AP/dpa

Kabul/Doha. Die innerafghanischen Friedensgespräche sind bisher kaum vorangekommen. Und die Sicherheitslage in dem Land hat sich dramatisch verschlechtert.

Hochrangige Vertreter der afghanischen Regierung und der militant-islamistischen Taliban sind am Samstag in Katar zusammengetroffen, um die ins Stocken geratenen Friedensgespräche weiterzuführen.Sie sollten gegen Mittag (Ortszeit) in der Ha