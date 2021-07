UN-Generalsekretär Antonio Guterres will den Mali-Einsatz der Vereinten Nationen ausweiten.

Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa/Archivbild

New York. Nach dem Anschlag auf Bundeswehrsoldaten in Mali vor gut drei Wochen hatte es in Deutschland eine Debatte um die Weiterführung des dortigen Einsatzes gegeben. Die UN will nun Verstärkung schicken.

Nach dem Anschlag mit zwölf verletzten Bundeswehrsoldaten in Mali will UN-Generalsekretär António Guterres die Mission in dem westafrikanischen Land ausweiten. Guterres bat den UN-Sicherheitsrat in einem internen Brief um weitere 2069 Unifo