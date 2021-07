NRW-Finanzverwaltung setzt Katastrophenerlass in Kraft

NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) sagte den Opfern der Hochwasserkatastrophe Unterstützung zu.

Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Düsseldorf. Dutzende Menschen in NRW sind in Folge des Hochwassers gestorben. Die Zahl derer, die Hab und Gut verloren haben, dürfte noch deutlich höher sein. Ihnen will die Landesregierung helfen.

Nordrhein-Westfalens Finanzverwaltung hat zur Entlastung der vom Unwetter betroffenen Bürger einen Katastrophenerlass in Kraft gesetzt. Laut Mitteilung von Freitag sind mit dem Erlass über 30 steuerliche Unterstützungsmaßnahmen möglich. So