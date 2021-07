Rotes Kreuz mahnt Vorkehrungen an – "wie im Kalten Krieg"

Helfer vom Roten Kreuz suchen wie hier in Iversheim nach Vermissten in den Fluten.

AFP/INA FASSBENDER

Köln. Nach der Hochwasserkatastrophe kommt Unterstützung aus allen Teilen der Bundesrepublik. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt fordert Reservelager für Notfälle.

Die Einsatzkräfte kämpfen in 24-Stunden-Schichten gegen die Fluten an. Die meisten sind am Rande der Erschöpfung. Aus verschiedenen Bundesländern sind Helfer eingetroffen, aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Thüringen, ganz Nordrhein-Wes