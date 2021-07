In Südafrika ließ die Regierung das Militär aufmarschieren, um gewaltsame Proteste unter Kontrolle zu bekommen.

Themba Hadebe/AP/dpa/Archivbild

Pretoria. Nach einer Woche der Gewalt geht in Teilen Südafrikas das Militär in Stellung. Obwohl es noch vereinzelte Übergriffe gibt, setzt neben den Aufräumarbeiten nun auch die Ursachenforschung ein.

Die tagelangen Proteste und Plünderungen in Teilen Südafrikas mit mindestens 212 Toten wurden nach Angaben von Präsident Cyril Ramaphosa durch Hintermänner koordiniert. In einem durch drei Armee-Panzer gesicherten Einkaufszentrum in der Haf