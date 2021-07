Leiser Abschied: Nato hat Einsatz in Afghanistan beendet

Die wenigen in Afghanistan verbliebenen ausländischen Truppen stehen nicht mehr unter dem Kommando der Nato.

Massoud Hossaini/AP/dpa/Archivbild

Brüssel. Während die Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch sind, verlassen immer mehr ausländische Soldaten das Land. Nun hat auch die Nato ihren Militäreinsatz beendet - still und leise.

Die Nato hat ihren Militäreinsatz in Afghanistan nach knapp zwei Jahrzehnten still und leise beendet. Wie der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel von mehreren Diplomaten und Militärs bestätigt wurde, stehen die derzeit noch im Land stationi