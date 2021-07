Wasserfluten und Wahlen: In der Krise zeigt sich der Meister

Gewaltige Wassermassen sorgten für schwere Schäden in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

CHRISTOF STACHE/AFP

Osnabrück. Es gibt es jetzt Wichtigeres als den Wahlkampf: Hilfe tut Not in den Überschwemmungsgebieten. Und doch könnten die Wasserfluten auch die Politik durcheinander wirbeln. Ein Kommentar.

Mehr als 100 Tote, noch mehr Verletzte, gewaltige materielle Schäden: Leid, Not und Trauer sind groß in den von Unwettern heimgesuchten Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Es geht jetzt darum, zu retten und zu bergen, aufz