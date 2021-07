Mindestens 3000 Muslime dienen in der Bundeswehr. Einen islamischen Seelsorger gibt es aber bislang nicht.

Wolfgang Kumm/dpa

Osnabrück. In der Bundeswehr dienen rund zehn Mal so viele bekennende Muslime wie Juden. Nach der Einführung eines Militärrabbiners werden nun die Rufe nach einem muslimischen Seelsorger lauter.

Seit Juni haben die mindestens 300 Jüdinnen und Juden in der Bundeswehr einen Militärrabbiner als Ansprechpartner. Mit ihm sollen sich künftig bis zu zehn jüdische Seelsorger um religiöse Fragen in der Truppe kümmern und etwa in Auslandsein