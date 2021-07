Nach Haft in der Türkei: Sängerin Hozan Cane wieder in Köln

Die deutsche Sängerin Hozan Cane (r) wird nach ihrer langen Leidenszeit in der Türkei am Flughafen von Freunden empfangen.

Oliver Berg/dpa

Edirne. Die Sängerin Hozan Cane ist zurück in Deutschland: Drei Jahre nach ihrer Festnahme hat die Kölnerin mit kurdischen Wurzeln die Türkei verlassen können.

Drei Jahre nach ihrer Festnahme in der Türkei ist die Sängerin Hozan Cane wieder in Deutschland. Ihre Tochter Gönül Örs und einige ihrer Unterstützer nahmen sie am Donnerstagabend am Flughafen Köln/Bonn in Empfang. Cane wird Mitgliedschaft