Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU, l) bedankt sich bei Hagenern Feuerwehrleuten für ihren Einsatz.

Roberto Pfeil/dpa

Berlin. Es gab Kritik an Armin Laschet, weil er am Mittwochabend noch an einer Podiumsdiskussion in Stuttgart teilnahm. Mittlerweile macht sich der Ministerpräsident vom Hochwasser in NRW aber vor Ort ein Bild.

CDU-Chef Armin Laschet hat wegen der dramatischen Hochwasserlage im Westen Deutschlands seinen geplanten Besuch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in Seeon abgesagt. Am Donnerstagmorgen besuchte der nordrhein-westfälische Ministerpräsiden