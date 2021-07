Jair Bolsonaro wurde für weitere Untersuchungen nach São Paulo gebracht.

Alan Santos/Palacio Planalto/dpa

Brasília/São Paulo. Jair Bolsonaro war im Krankenhaus, um die Ursache für seinen andauernden Schluckauf herauszufinden. Aber der Arzt stellte einen Darmverschluss fest. Noch auf dem Krankenbett berief Bolsonaro sich auf Gott - und erinnerte an das Messerattentat 2018.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist für eine mögliche Notoperation wegen eines Darmverschlusses in die brasilianische Millionenmetropole São Paulo verlegt worden.Bolsonaro kam in einem Flugzeug der Luftwaffe am Inlandsflughafen