Menschen in Schutzkleidung tragen einen Sarg auf einem indonesischen Friedhof.

Septianjar/XinHua/dpa

Jakarta. In Indonesien leben 270 Millionen Menschen, bisher sind weniger als sechs Prozent von ihnen vollständig geimpft. Die Delta-Variante sorgt jetzt dafür, dass das Land zum Zentrum der Pandemie wird.

Die Corona-Lage in Indonesien spitzt sich zu. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden mehr als 54.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Vor einem Monat lag die Zahl noch bei wenig