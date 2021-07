Ein Schild in der Mainzer Fussgängerzone, das auf die Abstandsregel hinweist.

Thomas Frey/dpa

Berlin. Lange gingen die Infektionszahl kontinuierlich zurück. Jetzt aber steigen sie seit einigen Tagen wieder. Diese Entwicklung beunruhigt die Bundesregierung.

Steigende Corona-Infektionszahlen in Deutschland und ein starkes Anschwellen der Corona-Ausbrüche in Nachbarländern versetzen die Bundesregierung in wachsende Sorge.„Wir hatten jetzt mehrere Tage, bei denen jeweils die Infektionszahl um 50,