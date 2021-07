Die Zahl der Kirchenaustritte ging im Jahr 2020 zurück.

Harald Oppitz/KNA

Berlin. Weniger Mitglieder, weniger Geld, weniger Einfluss: Die Zahl der Christen in Deutschland nimmt ab – allerdings gibt es auch eine Überraschung.

In Deutschland gehören nur noch 51 Prozent der Menschen einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Das geht aus Zahlen hervor, die die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Mittwoch veröffentli