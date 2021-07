Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in Hessen

Die Zentrale des Hessischen Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden.

Boris Roessler/dpa

Wiesbaden. In Hessen rücken am Mittwoch zahlreiche Polizisten aus: Der Verdacht der Ermittler richtet sich gegen mutmaßliche Geldgeber für Terroraktivitäten des Islamischen Staates.

Wegen des Verdachts der Unterstützung der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sind am Mittwoch in Hessen zehn Wohnungen durchsucht worden.Hintergrund waren nach Angaben der Fahnder fünf Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Ter