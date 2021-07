Wähler binden sich weniger an Parteien - mit einer Ausnahme

In dieser Woche stellten die Grünen ihre Kampagne für die Bundestagswahl 2021 vor.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Im September wird es für die Parteien ernst: Wen können sie mobilisieren, wen von sich überzeugen oder überzeugt halten?

Wie stark ist die Bindung an Parteien in Deutschland heute noch? Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt: Sie hat hat stark nachgelassen. So wollen nur die Hälfte der SPD-Wähler von 2017 heute noch die Sozialdemokraten wählen. 65 Prozent der Unio