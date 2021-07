Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen präsentiert ein Gesetzespaket zu europäischen Klimazielen.

Brussel. Wenn die EU ihre Ziele für den Klimaschutz verwirklichen will, muss möglichst schnell gehandelt werden. An diesem Mittwoch werden Unternehmen und Verbraucher erfahren, was auf sie zukommen dürfte.

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen präsentiert heute Gesetzesvorschläge, die das Erreichen der europäischen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 sicherstellen sollen.Als gesetzt gilt, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern wie