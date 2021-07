Proteste in Kuba: Youtuberin wohl bei Live-Sendung festgenommen

In Kuba protestieren die Menschen gegen die Führung, auch vor der kubanischen Botschaft in Mexiko Stadt (im Bild) finden Demonstrationen statt. (Symbol)

imago images/Gerardo Vieyra

Havanna. Die kubanische YouTuberin Dina Stars wurde offenbar während eines Live-Interviews im spanischen Fernsehen festgenommen. Zu den Protest hatte sie zuvor gesagt: "Hier werden die Leute umgebracht."

Während eines live ausgestrahlten Interviews im spanischen Fernsehen zu den Protesten in Kuba ist eine YouTuberin anscheinend festgenommen worden. Mitten in der Sendung "Todo es Mentira" des spanischen Senders Cuatro am Dienstag unterbrach