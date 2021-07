Touristen am gehen Comercio-Platz in Lissabon.

Edson De Souza/TheNEWS2 via ZUMA Wire/dpa

Berlin. Ist ein Land als Risikogebiet klassifiziert? Diese Fragen sollen sich Reisende in Zukunft wohl nicht mehr stellen müssen. Denn die Bundesregierung will diese Kategorie offenbar streichen.

Die Bundesregierung will die Corona-Auflagen beim Reisen ändern und die bisherige Ausweisung von einfachen Risikogebieten aufgeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin.Dann gäbe es nur noch zwe