Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission.

Francois Walschaerts/Pool AFP/AP/dpa

Brussel. Die EU hat sich beim Klimaschutz hehre Ziele gesetzt. Für ihr Erreichen werden Verbraucher und die Wirtschaft Opfer bringen müssen. Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch sagen, was sie für notwendig hält.

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen präsentiert an diesem Mittwoch mit Spannung erwartete Gesetzesvorschläge zum Erreichen der europäischen Klimaschutzziele für das Jahr 2030.Als gesetzt gilt, dass der Verbrauch von fossilen Energiet