Ethikratsvorsitzende Alena Buyx hält eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für unnötig.

Berlin. Frankreich erhöht in der Corona-Krise den Druck: Sind Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht geimpft, müssen sie bald um ihren Job fürchten. Ist so etwas auch in Deutschland denkbar - oder gar nötig?

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, hält eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Deutschland für unnötig.Im ZDF-„Morgenmagazin“ wies Buyx darauf hin, dass der Ethikrat zwar ganz vorsichtig erklärt habe, unte