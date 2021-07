Außenminister Maas in die USA aufgebrochen

Heiko Maas macht in Detroit und New York Station.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin/Detroit. Am Donnerstag ist Kanzlerin Merkel im Weißen Haus. Außenminister Maas bleibt der US-Hauptstadt bei seiner USA-Reise dagegen fern.

Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington ist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag zu einer dreitägigen USA-Reise aufgebrochen.Am Dienstag wollte er zunächst in der einstigen Industriemetropole Detroit