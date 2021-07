Es gibt ein Recht auf einen Betreuungsplatz.

dpa/Oliver Berg

Frankfurt a.M./Offenbach. Eine Mutter hat geklagt und Recht bekommen: Der Landkreis Offenbach muss ihr jetzt 23.000 Euro Schadenersatz für einen fehlenden Betreuungsplatz zahlen.

Kinder hätten ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main am Montag mit. Weil der Landkreis einen so