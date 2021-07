Dürre und Borkenkäfer haben vielen Wäldern in Deutschland stark zugesetzt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will den Waldumbau nur dann finanziell fördern, wenn er nachhaltig gestaltet wird.

Michael Gründel

Osnabrück. Es steht schlecht um den deutschen Wald. Dürre und Borkenkäfer setzen den Bäumen zu. Der Wald müsse klimakrisenfest gemacht werden, fordert Umweltministerin Svenja Schulze. Holzplantagen sollen keine Förderung bekommen.

Am Mittwoch ist es nach einigen Jahren wieder so weit: Der Waldbericht der Bundesregierung steht auf der Tagesordnung des Kabinetts. Er ist so etwas wie der politische Statusreport zum Wald in Deutschland und darüber hinaus. Die letzte Aufl