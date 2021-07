Das Landgericht Osnabrück verhandelt über eine Bandeneinbruchserie. Den vier Angeklagten wird unter anderem Raubüberfall vorgeworfen.

Michael Gründel

Osnabrück. Im Prozess gegen die Brüder Z. und zwei weitere Männer könnten deren Mobiltelefone entscheidende Hinweise geben, wer wann welche Straftat begangen haben könnte. Das sehen zumindest die Ermittler so.

Wie findet man heraus, ob ein Handy abgehört wird? So oder so ähnlich lautete eine Suchanfrage, die ein Verwandter der Brüder Z. kurz nach einem Raub von 50.000 Euro in bar in sein Mobiltelefon getippt haben soll. Geht es nach den Ermittler