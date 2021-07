Ein Wahlplakat der Grünen zeigt Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und den Slogan „Wirtschaft und Klima ohne Krise“.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Die Grünen wollen im Wahlkampf wieder in die Offensive. Mit ihren Plakatmotiven sollen Optimismus versprüht und neue Zielgruppen erreicht werden.

Mit Slogans wie „Wirtschaft und Klima ohne Krise“ wollen sich die Grünen in ihrer Kampagne für die Bundestagswahl am 26. September als Partei für Optimisten in Szene setzen.„Unser Land kann viel, wenn man es lässt“, lautet ein weiterer Spru