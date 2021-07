Jens Spahn in Sorge wegen zu wenig Impfungen

Jens Spahn appelliert an die Bürger sich impfen zu lassen.

dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich besorgt über das nachlassende Tempo bei der Corona-Impfkampagne gezeigt.

Am Sonntag seien insgesamt lediglich 221.720 Impfungen verabreicht worden – "so wenig Erstimpfungen wie gestern hatten wir zuletzt im Februar", schrieb Spahn am Montag auf Twitter."Anders als im Februar ist nun aber genug Impfstoff da", sch