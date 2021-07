In Südafrika gibt es Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Präsidenten Zuma.

Yeshiel Panchia/AP/dpa

Pretoria. Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das führte zu Protesten und Gewalt.

Als Reaktion auf seit Tagen anhaltende gewaltsame Proteste in Südafrika setzt die Regierung ab sofort Soldaten in den zwei betroffenen Provinzen ein. In der Provinz Gauteng, zu der auch die Wirtschaftsmetropole Johannesburg gehört, sowie in