Bundeskanzlerin Angela Merkel steigt in den Airbus A340 „Theodor Heuss“ der Flugbereitschaft der Luftwaffe der Bundeswehr. (Archiv)

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Am Donnerstag trifft die Kanzlerin den neuen US-Präsidenten in Washington. Es geht um internationale Politik - und wohl auch um den Wikileaks-Gründer Julian Assange. Ob es für ihn eine Lösung gibt?

Kanzlerin Angela Merkel wird am Rande ihres Besuchs in Washington mit der Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität ausgezeichnet. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit.Es ist bereits die 18. entsprechen