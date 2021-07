Unterstützer der Regierung versammeln sich am Maximo-Gomez-Denkmal.

Eliana Aponte/AP/dpa

Havanna. Dina Stars berichtet im spanischen TV von der Gewalt in Kuba gegen Demonstranten - da stehen die Sicherheitskräfte plötzlich vor ihrer eigenen Tür. Seit Beginn der Proteste im Land gelten Dutzende Menschen als vermisst.

Während eines live ausgestrahlten Interviews im spanischen Fernsehen zu den Protesten in Kuba ist eine YouTuberin anscheinend festgenommen worden. Mitten in der Sendung „Todo es Mentira“ des spanischen Senders Cuatro am Dienstag unterbrach