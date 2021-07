England beendet fast alle Corona-Maßnahmen am 19. Juli

Boris Johnson äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Corona-Pandemie.

Daniel Leal-Olivas/PA Wire/dpa

London. Die Delta-Variante lässt die Zahl der Corona-Fälle in Großbritannien in die Höhe schießen. Die britische Regierung lässt sich davon in ihrem Lockerungskurs aber nicht beirren.

England hebt am 19. Juli fast alle Corona-Maßnahmen auf und kehrt weitgehend zur Normalität zurück. Abstandsregeln und Maskenpflicht enden dann, Nachtclubs dürfen wieder öffnen, zudem gibt es dann keine Zuschauerbeschränkungen mehr.Das best