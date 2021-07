England beendet Corona-Maßnahmen am 19. Juli

Sajid Javid, Gesundheitsminister von Großbritannien, spricht zu den Abgeordneten im Unterhaus über die Pläne der Regierung bezüglich der Corona-Pandemie.

---/House of Commons/PA Wire/dpa

London. Die Delta-Variante lässt die Corona-Fälle in Großbritannien in die Höhe schießen. Die britische Regierung lässt sich davon in ihrem Lockerungskurs aber nicht beirren.

England beendet am 19. Juli fast alle Corona-Maßnahmen und kehrt weitgehend zur Normalität zurück. Abstandsregeln und Maskenpflicht enden dann, Nachtclubs dürfen wieder öffnen, und es gibt keine Zuschauerbeschränkungen mehr.Die Voraussetzun