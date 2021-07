Sajid Javid, Gesundheitsminister von Großbritannien, spricht zu den Abgeordneten im Unterhaus über die Pläne der Regierung bezüglich der Corona-Pandemie.

---/House of Commons/PA Wire/dpa

London. Obwohl die Regierung in London mit einer weiteren Zunahme der Neuinfektionen rechnet, hebt sie demnächst fast alle Corona-Maßnahmen auf. Ein Grund sei das erfolgreiche Impfprogramm, so der Gesundheitsminister.

In England werden am 19. Juli wie geplant fast alle verpflichtenden Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das bestätigte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag im Parlament in London.Die Voraussetzungen dazu seien erfüllt, sagte Jav