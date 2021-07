Angesichts der bevorstehenden Aufhebung aller Corona-Regeln in England hat der britische Premierminister Boris Johnson die Menschen zur Vorsicht aufgerufen.

Jeremy Selwyn/Evening Standard/PA Wire/dpa

London. Der britische Premier will das Ende aller Corona-Sanktionen in England verkünden. Die öffentliche Meinung und Warnungen von Wissenschaftlern interessieren ihn herzlich wenig.

Boris Johnson liebt den großen Knall. Daher ist es wohl keine Überraschung, dass der britische Premierminister nun auch in der Corona-Pandemie einen „big bang“ plant: Mit einem Schlag will Johnson am 19. Juli die verbliebenen Corona-Regeln