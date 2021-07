Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steigt in den Airbus A340 „Theodor Heuss“ der Flugbereitschaft der Luftwaffe der Bundeswehr.

Washington. Unter Vorgänger Donald Trump litten die transatlantischen Beziehungen, US-Präsident Joe Biden setzt beim anstehenden Treffen mit Angela Merkel auf Diplomatie - und lädt zum Abendessen im Weißen Haus.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden richten beim Besuch von Angela Merkel am kommenden Donnerstag im Weißen Haus ein Abendessen zu Ehren der scheidenden Kanzlerin aus. An dem Dinner soll auch Merkels Ehemann Joachim Sauer teiln