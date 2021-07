Proteste gegen Zumas Haft in Südafrika

Arbeiter stehen in der Provinz Kwa-Zulu Natal neben den verkohlten Trümmern an einer Mautstelle, an der zuvor gewalttätige Demonstranten, die gegen die Haftstrafe von Ex-Präsident Zuma protestierten, mehrere Autos und Lastwagen in Brand gesteckt hatten.

Ralf Krüger/dpa

Pretoria. Dutzende Festnahmen und ein Schaden, der mittlerweile in die Millionen geht - nach der Inhaftierung des einstigen Präsidenten eskaliert die Lage in einigen Teilen Südafrikas.

In Südafrika wüten Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Präsidenten Jacob Zuma an immer mehr Orten und mit wachsender Gewalt.Am Sonntag breiteten sich die Demonstrationen in und um die Wirtschaftsmetropole Johannesburg und die nördl