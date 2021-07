Bransons Weltraumflug: Pioniergeist darf sich lohnen

Im Kreise seines Teams: der Milliardär Richard Branson (3. v. r.). Bringt sein Unternehmen "Virgin Galactic" nun den Weltraumtourismus auf Touren?

Virgin Galactic/dpa

Osnabrück. Der Milliardär Richard Branson ist zu einer Spritztour in den Weltraum gestartet - und will damit den Weg für touristische Reisen ins All ebnen. Muss das sein?

Es geht um Geld, um sehr viel Geld. Aber es geht auch um die Erfüllung des Menschheitstraumes, vom Weltraum aus auf Mutter Erde blicken zu können. Wer es sich leisten kann, wird dazu bald die Möglichkeit haben – dank Richard Branson, dessen