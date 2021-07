Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow.

Stephanie Lecocq/EPA/dpa

Sofia. Noch vor drei Monaten hatte die GERB die Parlamentsswahl mit gut 26 Prozent gewonnen. Enthüllungen über Missstände und Korruptionspraktiken sorgten nun für einen Dämpfer.

Bei der Parlaments-Neuwahl in Bulgarien zeichnet sich aktualisierten Prognosen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.Zwei Meinungsforschungsinstitute sahen im Gegensatz zu ersten Schätzungen am Sonntagabend nun doch die populistische Partei IT