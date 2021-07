Ausgang der Parlamentswahl in Bulgarien weiter unklar

Boiko Borissow gibt seine Stimme bei der Parlamentswahl ab.

Visar Kryeziu/AP/dpa

Sofia. Der Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag in Bulgarien war am Montag noch immer unklar.

Die bürgerliche Partei GERB des früheren Regierungschefs Boiko Borissow erzielte bei der Neuwahl amtlichen Zwischenergebnissen zufolge vorläufig einen hauchdünnen Vorsprung von 0,25 Prozentpunkten vor der populistischen ITN („Es gibt so ein