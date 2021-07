Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, sieht keine Benachteiligung mehr für Frauen in der heutigen Politik.

Kay Nietfeld/dpa

Auf eine entsprechende Frage der „Bild am Sonntag“ sagte der CDU-Politiker: „Früher war es in der Tat so. Zu Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel sind noch Schweißflecken an ihrem Sommerkleid thematisiert worden. Das fand ich unmögli