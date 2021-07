Am Düsseldorfer Flughafen ist wieder viel Betrieb. Einige Urlauber sind verunsichert wegen der Delta-Verbreitung. Die Regierung drängt auf Impfungen. (Symbolbild)

AFP/INA FASSBENDER

Berlin. Die Corona-Zahlen steigen wieder, aber muss das wirklich beunruhigen oder ist die Ausgangslage durch die Impfungen jetzt eine ganz andere? Darüber wird verstärkt diskutiert.

Die Entwicklung bei den Corona-Zahlen zeigt nach langem Sinkflug auch in Deutschland wieder nach oben. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Samstag den vierten Tag in Folge an, bewegt sich aber weiterhin auf niedrigem Niveau. In and