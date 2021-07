Fordert Moskau auf, gegen Hacker vorzugehen: Joe Biden.

Evan Vucci/AP/dpa

Moskau. Immer häufiger werden Ziele in den USA und anderen Staaten zum Ziel von Hackerangriffen. Die Regierung in Washington sieht Russland in der Verantwortung und erhöht den Druck.

Nach den jüngsten Hackerangriffen in den USA und anderen Ländern hat US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin aufgefordert, gegen die Täter vorzugehen.In einem etwa einstündigen Telefonat mit Putin habe Biden „anhalte